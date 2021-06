Doação de sangue no Hospital Stella Maris finaliza as ações do Maio Amarelo

O fechamento das ações de conscientização do movimento Maio Amarelo aconteceu nesta segunda-feira (31), no Hospital Stella Maris, com a campanha para doação de sangue que aconteceu pela manhã. Um pouco antes do encerramento já eram contabilizadas mais de 50 doações. A iniciativa tem foco na segurança do trânsito entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Durante todo o mês foram enfatizadas as orientações aos pedestres, principalmente sobre a importância do cuidado em atravessar nas faixas de pedestres e nos semáforos, bem como a utilização das passarelas nas rodovias. Outro grupo que recebeu muitas orientações foi o dos motociclistas, segmento mais envolvido em acidentes com vítimas fatais de acordo com as estatísticas.

O prefeito Guti esteve presente ao evento, acompanhado pelo secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto, e falou sobre a importância do Maio Amarelo para conscientizar as pessoas nas questões do trânsito e contribuir para salvar muitas vidas. “A segurança viária precisa ser enfatizada com as ações que buscam a segurança de todos no trânsito. E o ato de doar sangue significa um gesto de amor ao próximo”, reafirmou Guti.



O hospital aderiu ao movimento com a colaboração da diretora-presidente, Victoria Nazareth, e do diretor Daniel Macedo. O banco de coleta de sangue do Stella Maris é de responsabilidade da Fundação Pró-Sangue.

No encerramento também participaram o secretário-adjunto para Assuntos de Segurança Pública, Ricardo Melchiades, além de representantes da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros, do Samu, da Ecopistas, guardas civis municipais e agentes de transporte e trânsito.