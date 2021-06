Prefeitura autua bar que realizava festa com aglomeração na região central

Fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) de Guarulhos autuaram no último sábado (29) um bar localizado na rua Siqueira Campos, no Jardim São Paulo, região central da cidade. O local, que foi denunciado nas redes sociais oficiais da Prefeitura, foi multado por aglomeração e por funcionar em horário não permitido, além de não obter licença de funcionamento.

O espaço estava lotado de pessoas bebendo, fumando e sem o uso de máscara de proteção. A fiscalização interrompeu a festa por volta de 23h30 e solicitou que todos deixassem o local, que teve de encerrar as atividades no momento. A SDU dará sequência às fiscalizações no endereço para se certificar de que os proprietários ajam de acordo com as orientações e determinações municipais para a contenção da covid-19.

Além desse espaço, de 24 a 29 de maio um total de 43 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados. Deles, sete foram autuados: uma hamburgueria, três tabacarias e três bares. Outros três locais foram lacrados.

Para o secretário de Desenvolvimento Urbano, Bruno Gersósimo, é preciso que a população seja também um agente fiscalizador. “As denúncias que recebemos, seja por telefone ou pelas redes sociais, são de grande importância e auxiliam a fiscalização a impedir a propagação do vírus”, disse.

Denúncias – A SDU realiza fiscalizações diariamente nos estabelecimentos que não cumprem as determinações de suspensão das atividades ou as medidas de segurança e higienização. Denúncias podem ser realizadas pelos números 153 ou 2453-6700 / 6701 / 6705.