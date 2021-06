Guarulhos participa do lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

A Controladoria-Geral do Município de Guarulhos participou nesta segunda-feira (31) do lançamento online do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção no Estado de São Paulo, que tem por objetivo oferecer maior transparência na utilização do dinheiro público, buscar eficiência na prestação dos serviços e promover a participação da sociedade no controle e nas tomadas de decisão.

Voltado aos gestores das organizações públicas das três esferas de governo e dos três poderes em todos os estados da federação, o programa visa ainda a reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil. Entre os conteúdos oferecidos estão orientações, treinamentos e modelos, parcerias com órgãos e entidades públicas e privadas para a implantação dos mecanismos de controle da corrupção.

Participaram do evento o controlador-geral do município, João Bruno Morato Macedo, o controlador-adjunto, Igor Said Mourad Naddi, os diretores de Controle Interno, Rodrigo Souza Santos, e de Transparência e Promoção da Integridade, Edson Ferreira Vale, além do ouvidor do município, Ivo Tomita, e do ouvidor-adjunto Renato Corte Lopes.

O programa é uma iniciativa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, executado pelas Redes de Controle da Gestão Pública dos 26 estados e do Distrito Federal, as quais contam com a coordenação do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU) com o apoio da?Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios,?do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, do Conselho Nacional de Controle Interno e?do Instituto Rui Barbosa.