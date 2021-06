Plantio de 50 mudas de árvores nativas celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente

Nesta quarta-feira (2) Guarulhos ganhou 50 novas mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. Os plantios em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, aconteceram nos arredores da UPA Jardim Paulista, do Hospital Municipal de Urgências (HMU), do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso e também no Parque Cecap. As espécies escolhidas foram pau-brasil, ipê roxo e pitangueira.

O secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista, participou do plantio no HMU, que também contou com a presença de Marcos Henrique Pires, diretor administrativo do hospital. “Estamos comemorando esta data celebrada mundialmente, bem como as políticas de preservação do meio ambiente. Com esses plantios também queremos homenagear os profissionais da saúde que passam por este momento difícil de pandemia, bem como oferecer mais conforto térmico e beleza às pessoas que buscam atendimento nesses locais”, comentou o secretário.

Desde 2016, cerca de 26 mil árvores de espécies nativas da Mata Atlântica regional foram plantadas em diversos bairros da cidade, com atenção especial às regiões que concentram ilhas de calor, como Cumbica e Pimentas.

Vídeos

Também em comemoração ao 5 de junho, as equipes da educação ambiental do Bosque Maia e do Zoológico de Guarulhos produziram sete vídeos que serão exibidos no Facebook e no Instagram da Prefeitura (@prefeituraguarulhosoficial) entre os dias 5 e 12 de junho, conforme a agenda abaixo:

Dia 5 – Abelhas nativas do Brasil – Conheça a importância e preserve

Dia 7 – Como fazer um minhocário aproveitando resíduos orgânicos

Dia 8 – Folha seca não é lixo, é vida!

Dia 9 – Como plantar uma árvore

Dia 10 – Conheça o orquidário público de Guarulhos

Dia 11 – Como realocar uma aranha com segurança

Dia 12 – Conheça os animais do Bosque Maia

Outras atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente podem ser conferidas no portal oficial da Prefeitura: www.guarulhos.sp.gov.br.