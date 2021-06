Concessionárias iniciam arrecadação para Campanha Inverno Solidário 2021

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e as 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias participam da Campanha Inverno Solidário, promovida pelo Fundo Social do Estado de São Paulo, para ajudar a população em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de frio. Neste ano, assim como em 2020, a iniciativa, segundo diretriz do Fundo, estará concentrada na doação de cobertores para contemplar entidades sociais, centros de acolhida e pessoas em situação de rua de todo o Estado. A orientação é para que os cobertores doados sejam novos, como medida preventiva em relação ao risco de contaminação pelo coronavírus.

Os pontos estratégicos de coleta da campanha do Fundo Social, na Região Metropolitana de São Paulo, incluem estações da CPTM, metrô e terminais de ônibus. A ARTESP e as concessionárias disponibilizarão postos de arrecadação na sede da Agência, na capital, e em algumas praças de pedágios e postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) nas estradas (listas de pontos disponíveis neste link). No ano passado, o Fundo Social de São Paulo, com o apoio das parceiras, arrecadou 451 mil cobertores. A expectativa da presidência da entidade é, ao menos, repetir neste ano os números de 2020.

Durante a campanha Inverno Solidário, a Agência e as concessionárias promoverão também mobilizações internas, para incentivar seus colaboradores e funcionários a fazerem doações. A ARTESP também promoverá a arrecadação de roupas e agasalhos usados, em bom estado, higienizando as peças antes da entrega às instituições. “Seguimos aderindo à campanha, porém preocupados com a contaminação do Coronavírus. Por isso, além de estimular as doações de cobertores novos, as demais peças arrecadadas serão esterilizadas antes de serem doadas”, afirma Milton Persoli, diretor-geral da Artesp. “Além de estimular a participação neste ato solidário, conscientizar sobre a higienização das peças é cuidado necessário em meio à pandemia”, complementa Persoli.

Na edição de 2020, a Artesp arrecadou 27.280 peças com a colaboração das concessionárias e de parceiros espalhados pelo Estado.