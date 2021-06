Fundação Amazônia Sustentável e Sabesp se unem para conservar a Amazônia

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS), que atua no Amazonas em apoio às populações ribeirinhas e indígenas, e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) firmaram parceria para mobilizar e engajar a sociedade na conservação e no desenvolvimento sustentável da Amazônia. As duas instituições querem criar um movimento de valorização da Amazônia para manter a floresta em pé e atuar com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das populações ribeirinhas e povos indígenas. O lançamento da parceria ocorreu nesta terça (08), em um evento virtual apresentado pela atriz Christiane Torloni.

O que se espera do acordo é que as ações planejadas contribuam com a preservação da floresta, evitando o aumento do desmatamento.

Para concretizar a parceria, a Sabesp vai incentivar doações voluntárias de seus clientes por meio da conta de água e esgoto. Todos os clientes dos 375 municípios atendidos pela Companhia em São Paulo poderão colaborar. Além da sensibilização da população, a parceria visa a contribuir para o alcance da agenda 2030, especificamente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS 6 (água potável e saneamento), 13 (combate às mudanças

do clima) e 15 (vida na terra).

Participaram do lançamento online o governador de São Paulo, João Doria; o presidente honorário da FAS, Luiz Fernando Furlan; o superintendente geral da fundação, Virgílio Viana; Izolena Garrido, presidente da Comunidade do Tumbira; Milena Kokama, líder do povo indígena Kokama; o secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira; o secretário de Infraestrutura Meio Ambiente de São Paulo, Marcos Penido; e o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga.

“Se não tomarmos iniciativas como essa que a FAS e a Sabesp consagram neste momento, nos arrependeremos: nós, nossos filhos e nossos netos. Nosso futuro depende de iniciativas como essa. Por isso, estamos felizes em estarmos aqui. Se depender de São Paulo, dos brasileiros de São Paulo e de todos que vivem aqui, vamos cuidar da floresta e também de quem cuida da floresta. São lições de vida, lições da natureza e lições do amor. É o que estamos fazendo aqui: uma lição de proteção à vida, à vida da natureza e à vida humanitária, à vida de todos nós”, afirmou o governador João Doria.

“Esta parceria representa um marco histórico e importante no que diz respeito à valorização dos serviços ambientais providos pela Floresta Amazônica para o restante do Brasil. A Sabesp reconhece a importância da Amazônia no sistema de circulação de água da América do Sul”, disse Virgílio Viana, superintendente geral da FAS.

“Hoje comemoramos com alegria a celebração desta união. Esta é uma maneira de retribuição a todos os recursos que a Floresta Amazônica em pé nos traz. A iniciativa pretende contribuir para que tenhamos uma Amazônia ainda mais resiliente, como um exemplo para o Brasil e para o mundo. Parabéns à Sabesp, à Fundação Amazônia Sustentável e a todos que participaram deste evento. Viva o meio ambiente e viva a qualidade de vida!”, afirmou Marcos Penido.

O diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga, lembrou que a importância da Amazônia vai além de sua região geográfica: “Ela tem relevância para o Brasil e para todo o planeta. O que estamos fazendo com esse acordo histórico é criar a possibilidade para que a Sabesp e a população paulista contribuam para sua preservação e para melhorar a qualidade de vida das pessoas que cuidam da floresta”.

Virgílio Viana destacou que o acordo com uma das maiores concessionárias de água e esgoto do Brasil “é uma oportunidade de fazer com que esses serviços ambientais se transformem em financiamento para as atividades de melhoria da qualidade de vida das populações, os guardiões da floresta. Dessa forma, ao cuidar das pessoas também aplicamos uma estratégia de redução do desmatamento e degradação florestal”.

A partir da assinatura do memorando de intenções entre Sabesp e FAS, começam a ser definidos os mecanismos que permitirão as doações, as transferências dos recursos arrecadados e o sistema de prestação de contas das instituições envolvidas. As doações poderão ser feitas de forma totalmente voluntária a partir desta quarta-feira (09). A base da Sabesp tem aproximadamente 9 milhões de contas de consumidores, que serão potenciais doadores.



Como será a doação

Para participar, o cliente da Sabesp fará a adesão e a opção pelo valor que deseja doar no Sabesp Fácil, que pode ser acessado pelo aplicativo Sabesp Mobile (Android e iOS) ou pela Agência Virtual (www.sabesp.com.br). Esse valor será inserido na próxima conta com a descrição “Doação”. A Companhia fará a arrecadação e, mensalmente, transferirá os valores para a Fundação para a execução dos projetos, visando à preservação da floresta e consequentemente dos recursos hídricos. Todos os meses, a Sabesp publicará em seu site relatórios de prestação de contas.

O vídeo do lançamento da parceria está disponível no YouTube da Sabesp: https://youtu.be/wJYGE06xdeY.