SP terá internet de 100MB em todas as escolas da rede estadual até 2022

O governador João Doria anunciou na manhã desta quarta-feira (09), acompanhado do Secretário da Educação Rossieli Soares, que todas as escolas da rede estadual paulista terão internet de 100MB até o final de 2022. O evento foi realizado no Memorial da América Latina, durante lançamento do Programa Mega Escola, vinculado à Secretaria da Educação (Seduc-SP). Para isso, são previstos R$ 158,8 milhões em investimento para execução do projeto em todas as escolas da rede estadual paulista, nos próximos 12 meses.

“Eu sou fruto da educação pública do Estado de SP. Mantenham a esperança e a certeza nas transformações que estão sendo feitas. O que vai preparar nossos jovens para o futuro, para o trabalho, para o empreendedorismo, para serem lideres é a tecnologia, a transformação digital”, disse João Doria.

Para implantação do programa foram selecionadas 507 escolas (9,8% da rede), distribuídas em 160 municípios, para participarem do piloto a partir de julho. O investimento inicial é de R$13,1 milhões e o mensal é de 790 mil mensais. As escolas foram escolhidas pelos critérios: Infraestrutura já instalada e capaz de receber 100 mega; utilização alta no Centro de Mídias SP; maior indicador de vulnerabilidade; adesão aos projetos de tecnologia e inovação da Seduc- SP.

“Em 2019, a maioria das nossas escolas tinham apenas 8 megas de velocidade. Nós já fizemos no primeiro ano de mandato uma transformação para fibra ótica, e isso nos permite fazer avanços mais rápidos, e passamos a ter entre 16 e 30 megas no ano passado. E agora estamos dando esse salto que é realmente transformador”, explicou o Secretário da Educação, Rossieli Soares.

A ampliação seguirá os mesmos critérios de seleção do piloto e deverá ocorrer em 4 fases:

Fase 1 – entre setembro e outubro de 2021: + 1093 escolas (31% da rede)

Fase 2 – entre novembro e dezembro de 2021: + 1093 escolas (52,3% da rede)

Fase 3 – entre janeiro e março de 2022: + 1232 escolas (76,3% da rede)

Fase 4 – entre abril e junho de 2022: + 1225 escolas (100% da rede)

“Os nosso professores estão totalmente integrados ao Centro de Mídias e a velocidade da internet conta muito. Nós até estávamos pensando na escola como poderiamos ampliar essa velocidade, agora quando eu chegar e anunciar o programa Mega Escola eles vão vibrar” comemorou a diretora da escola estadual Dom Agnelo Cardeal Rossi, Fátima Santana de Almeida.

A velocidade de 100MB, que corresponde a download de 12.5MB/segundo, garante muitos avanços na educação, sobretudo no uso pedagógico qualificado. Um deles, por exemplo, é a possibilidade de transmissão de 400 aulas diferentes, ao vivo, via Centro de Mídias SP (CMSP). A iniciativa da Seduc-SP contribui com a formação dos profissionais da Rede e amplia a oferta aos alunos de uma educação mediada por tecnologia, de forma inovadora, com qualidade e alinhada às demandas atuais. “É uma conexão que se torna ainda mais necessária no período em que vivemos, com as aulas presenciais suspensas nas unidades de ensino, e a comunidade escolar necessitando do nosso apoio”, comenta Rossieli.

Campanha Nossas Escolas Conectadas

Ainda foi anunciada a adesão de 100% das escolas estaduais à Campanha Nossas Escolas Conectadas, promovida pela Sincroniza Educação, Fundação Lemann, e o NIC.br, que incentiva a secretarias de educação e escolas de todo o país a instalar o Medidor SIMET e que tem o secretário Rossieli Soares como embaixador.

A ferramenta gratuita, desenvolvida pelo NIC.br, monitora a qualidade da conexão de Internet e permite o acompanhamento em tempo real das métricas de banda larga fixa nas escolas públicas do país. O Medidor é um instrumento único para identificar em quais unidades de ensino alunos e professores ainda necessitam de acesso à internet de qualidade. Os dados colhidos pelo Medidor são públicos e registrados em um mapa nacional de conectividade. Tais informações são essenciais para orientar políticas públicas de acesso à Internet nas escolas.

Após a instalação, as unidades escolares passam a compor um mapa com diversas informações sobre conectividade, possibilitando ao gestor da rede de ensino fazer o download dos dados em diferentes formatos. Além de público, será um monitoramento completo – no que diz respeito a itens técnicos, como latência, velocidades média e instantânea e perda de pacote.

Conecta Educação

Para atender às demandas dos estudantes do século 21, a Seduc-SP também lançou o Conecta Educação, que investiu R$ 1,5 bilhão para renovar o parque tecnológico das escolas com a compra de desktops, notebooks, tablets, chips de internet e outros itens. A previsão é que todos equipamentos sejam entregues até novembro de 2021.