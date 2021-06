ACE-Guarulhos promove live com Guilherme Afif, assessor do Ministério da Economia

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-Guarulhos) vai promover uma live com o assessor do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingos, na próxima segunda-feira, 21/06, a partir das 17h, em sua página no Facebook. Para acompanhar o encontro, segundo da série “ACE em Debate”, basta acessar o link no dia e horário marcados.

Durante o evento, que será apresentado pelo presidente da entidade, Silvio Alves, e mediado pelo jornalista Luiz Claudio, os participantes irão debater os possíveis impactos da Reforma Tributária, bem como o acesso ao crédito em tempos de pandemia e o desafio do emprego na era da digitalização.

Para Silvio Alves, quando falamos em empregabilidade, há um viés social na discussão. “Mostraremos um caminho de remodelação profissional e a possibilidade de os profissionais se reinventarem diante das revoluções tecnológicas. A presença do Guilherme Afif será importantíssima pela bagagem que ele possui e por sua atual função no governo federal”, explicou o presidente da ACE-Guarulhos.

“É uma pessoa que tem uma vida composta por grandes ações em prol do desenvolvimento econômico brasileiro. Com certeza, o seu conhecimento e a sua experiência vão agregar muito aos espectadores”, destacou o dirigente.

Guilherme Afif Domingos é assessor especial do Ministério da Economia e um dos maiores nomes da política nacional. Foi diretor-presidente do Sebrae Nacional, além de presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) por quatro vezes. Em umas de suas gestões, houve a implantação do Impostômetro na sede da ACSP, localizada no centro da capital paulista. Comandou, ainda, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e a Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB).

Afif também foi ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República e vice-governador de São Paulo. Presidiu o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado de São Paulo. Além disso, ocupou os cargos de secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e secretário do Emprego e Relações do Trabalho no governo paulista.

Foi candidato ao Senado, em 2006, recebendo mais de 8,2 milhões de votos e, em 1990, como presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, colocou o Simples em prática. Em 1986, foi eleito deputado federal constituinte, com 509 mil votos, sendo o terceiro mais votado.

Candidatou-se à Presidência da República, em 1989, e recebeu mais de 3,2 milhões de votos. Foi secretário estadual de Agricultura e Abastecimento e, em 1979, presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo (Badesp), quando realizou o 1º Congresso Brasileiro da Pequena Empresa.

Serviço

Live – ACE em Debate, com Silvio Alves e Guilherme Afif Domingos

Segunda-feira, 21/06, às 17h, no Facebook da ACE-Guarulhos