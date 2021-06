Instagram do zoológico tem urubu-rei e arara-canindé para imprimir e colorir

As ilustrações de mais duas espécies moradoras do Zoológico de Guarulhos, o urubu-rei e a arara-canindé, já estão disponíveis no perfil do parque no Instagram (@zooguarulhos) para quem quiser imprimir e colorir. Os desenhos são feitos pela tratadora do zoo, Renata Lages, que primeiro fotografa os animais para depois passar as imagens para o papel. Para acessar clique no link http://bit.ly/colorirzoo10.

Continuam disponíveis no insta do zoo os desenhos do tucano-do-bico-verde, da arara-azul, do caxinguelê (esquilo brasileiro), do sagui-da-serra-escuro e da onça-pintada, entre outros.

Urubu-rei

O urubu-rei (Sarcoramphus papa) é uma ave habitante de zonas tropicais a semitropicais como México, Argentina e todo o Brasil. É considerada importante para a limpeza do meio ambiente, pois ajuda a controlar epidemias ao comer animais mortos e agonizantes. Também é conhecida como corvo-branco, urubu-real, urubu-branco, urubutinga, urubu-rubixá, urubu-preto-e-branco e iriburubixá.

Possui uma envergadura que varia de 170 a 198 cm e peso que oscila de 3 a 5 kg, medindo cerca de 85 cm de comprimento.

Arara-canindé (Ara ararauna)

Conhecida também como arara-de-barriga-amarela, canindé e arara-amarela, é um dos psitacídeos mais espertos. Mede cerca de 80 centímetros de comprimento, tem cauda longa e vistosa coloração azul ultramarino no dorso e amarelo-dourado na parte inferior, desde a face até o rabo. Possui uma linha negra na garganta e área nua na cabeça com linha de penas negras. Quando jovens, têm asas e rabo café-acinzentado e olhos pardos.