Prefeitura recebe mil cestas básicas e dois mil complexos vitamínicos de rede de drogarias

A Prefeitura de Guarulhos recebeu nesta segunda-feira (21) mil cestas básicas e dois mil frascos de complexo vitamínico doados pelo grupo Farma Conde. O prefeito Guti, acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elen Farias, e do secretário de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS), Alex Viterale, recebeu os itens do presidente da empresa, Mario Muniz, no auditório do Paço Municipal.

“É um dia muito importante para Guarulhos. A iniciativa privada mais uma vez colabora muito no combate à pandemia, aos seus efeitos econômicos, e ajuda a prover alimentação às pessoas que mais precisam”, disse Guti.

As doações foram feitas ao Fundo Social de Solidariedade e as cestas básicas se destinam às famílias em vulnerabilidade social atendidas pelos equipamentos da Assistência Social. Já as vitaminas seguirão as orientações da Secretaria da Saúde para que possam atender ao público dos equipamentos da SDAS.

Participaram do evento o diretor de Marketing da Farma Conde, Fábio Martins, o diretor comercial, Fabiano Moraes, e o acionista Ariovaldo Conde.