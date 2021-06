Grupo de orientação profissional tem 10 vagas abertas até o dia 1º

O Programa de Orientação Profissional da Subsecretaria de Juventude (SJ) de Guarulhos está com inscrições abertas até 1º de julho. São dez vagas e os interessados devem preencher o cadastro por meio do link https://forms.gle/ShaJ8DKhacDHwbDR9. As aulas terão início no dia 5 de julho e acontecerão presencialmente no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Pimentas às segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 11h30. As normas de prevenção à covid-19 serão observadas durante o curso.

“Definir a profissão é uma decisão muito importante que nossos jovens devem tomar muito cedo. Isso gera insegurança e muitas vezes faz com que eles escolham errado ou acabem postergando a decisão. O objetivo aqui é auxiliar para que o jovem siga um caminho que o deixe feliz e realizado no que ele escolher fazer”, afirma o subsecretário de Juventude, César Sousa.

Poderão se inscrever jovens de 15 a 29 anos que estejam cursando ou que tenham concluído o ensino médio e que tenham dúvidas em relação a que curso escolher (profissionalizante, técnico ou universitário) ou que atividade profissional seguir. O curso irá auxiliar o jovem a escolher sua formação profissional de maneira mais consciente, através do autoconhecimento e de informações sobre as profissões e o mercado de trabalho.