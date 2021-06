Feira da Economia Solidária tem novo espaço no Internacional Shopping

A Feira da Economia Solidária ganhou um novo espaço dentro do Internacional Shopping. Agora, a loja está instalada próxima à Renner, no piso superior. O espaço é maior do que o anterior e conta com 60 m² para a exposição dos produtos de 24 artesãos guarulhenses. No local são comercializadas roupas, artigos de decoração, brincos, pulseiras, acessórios de moda e uma infinidade de itens vendidos a preços populares.

“O novo espaço oferece mais conforto para nossos artesãos e também para seus clientes. É importante lembrar também que, pensando na segurança de todos, a loja está equipada com álcool em gel e os produtos são higienizados constantemente”, diz o secretário do Trabalho de Guarulhos, Toninho Magalhães. A pasta é responsável pelo programa.

A Feira da Economia Solidária tem outro espaço dentro do shopping, instalado no mesmo corredor da loja Multicoisas. No próximo mês a parceria e as lojas do projeto comemoram um ano no Internacional Shopping.