Guarulhos amplia a vacinação contra a covid-19 de gestantes e puérperas

A partir de segunda-feira (28) as gestantes e puérperas de Guarulhos poderão se vacinar contra a covid-19 nas 66 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade engajadas na campanha. A ampliação dos postos de vacinação foi possível por conta da remessa de imunizantes que o município recebeu na semana passada e que podem ser utilizados nessa população. Antes, a vacinação deste público estava restrita a 19 UBS.

A Secretaria da Saúde de Guarulhos espera, com isso, ampliar a cobertura vacinal dessa população na cidade, que está baixa, com apenas 3.009 gestantes e puérperas vacinadas até o momento. O número representa 17,63% do total de 17.065 mulheres nessas condições, estimado pelo IBGE.

Enquanto isso, a mortalidade de gestantes e puérperas em decorrência da covid-19 cresce em todo o país. De acordo com o Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz, divulgado no dia 4 deste mês, os óbitos maternos em 2021 já superaram o número notificado em 2020.

Segundo o levantamento, em 2020 foram 544 óbitos em gestantes e puérperas por covid-19 no País, com média semanal de 12,1 mortes, considerando que a pandemia se estendeu por 45 semanas epidemiológicas naquele ano. Até 26 de maio de 2021, transcorridas 20 semanas epidemiológicas, foram registrados 911 óbitos, com média semanal de 47,9 vítimas fatais, o que denota um aumento preocupante, conforme destaca o Portal Fiocruz.

Por isso, a Secretaria da Saúde convoca todas as gestantes e puérperas para comparecer aos postos e se proteger contra a ameaça do coronavírus. Aquelas que possuem algum tipo de comorbidade devem levar uma prescrição médica, já as demais precisam apresentar apenas o cartão do pré-natal ou algum exame que comprove a gestação, além de documento de identidade com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de residência, documentos esses que são exigidos para todos os públicos.