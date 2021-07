Supermercadistas doam à Prefeitura 1.850 cartões para a compra de mantimentos

O Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos recebeu na última sexta-feira (2), da Associação Paulista de Supermercados (Apas), a doação de 1.850 cartões com valor de R$ 100 em cada para compras de mantimentos, os quais se destinam às famílias em vulnerabilidade social afetadas pela pandemia, que possuem renda de até R$ 89 e estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). A entrega foi feita ao prefeito Guti, que estava acompanhado do vice-prefeito, professor Jesus, da presidente do Fundo Social, Elen Farias, e do secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Alex Viterale.

“Essas famílias poderão comprar em vários supermercados da cidade, fazendo com que passem pela pandemia de uma forma menos dura, menos rígida. Muito obrigado por essa doação. Ela faz uma enorme diferença para a gente”, afirmou o prefeito.

O presidente em exercício da Apas, Pedro Lopes, destacou o papel do setor supermercadista na pandemia. “Não tinha uma forma melhor para que o setor, nesse momento de tanta necessidade, pudesse contribuir no combate aos males causados pela pandemia. Aproveito a oportunidade para também reconhecer todos os colaboradores dos supermercados, os quais estão na linha de frente desde o início da pandemia trabalhando para que as famílias não tivessem seu abastecimento interrompido”, disse Lopes.

A interação com a associação foi lembrada pela presidente do Fundo Social. “Agradeço à Apas pela doação. Ela sempre foi nossa parceira e é muito importante para todos nós”, declarou Elen.

“As doações dos cartões de alimentação são de grande valia ao município neste momento pandêmico, no qual o número de famílias em vulnerabilidade e em extrema vulnerabilidade cresceu de maneira significativa. Ações como esta denotam a responsabilidade da iniciativa privada e a do poder público”, finalizou Viterale.