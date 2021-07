Guarulhos realiza pré-conferências da assistência social

Um público de aproximadamente 30 pessoas participou nesta sexta-feira (16) da segunda pré-conferência da assistência social na unidade Marcos Freire do Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos visa a discutir propostas para a 12ª Conferência Municipal da Assistência Social, com o tema “Direito do povo e dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”, que será realizada online no dia 24 de agosto, das 8h às 14h.

O Cras Ponte Alta sediou a primeira pré-conferência no último dia 7 e a próxima ocorrerá na sexta-feira (23), às 10h, no Cras Sítio dos Morros (rua Samuel Libório de Ávila, 24, Jardim Valéria). Elas acontecem presencialmente com quantidade limitada de pessoas e seguem as orientações sanitárias de prevenção à covid-19.

Conferência municipal

A Conferência Municipal de Assistência Social é um espaço de mobilização para a participação popular. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS 2012) preconizam as conferências como instância que têm como foco a avaliação da política de assistência social e a construção de diretrizes para o aprimoramento do sistema único.

O credenciamento para participar da conferência virtual deve ser feito pelo e-mail [email protected], no período de 2 a 6 de agosto.