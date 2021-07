Prefeitura amplia galerias pluviais no Jardim Silvestre

A Prefeitura de Guarulhos concluiu no sábado (24) a ampliação da rede de drenagem de águas pluviais com a implantação de 35 metros de tubos no cruzamento das ruas Murutu e Sete, no Jardim Silvestre. O objetivo da obra é facilitar o escoamento das águas de chuvas para evitar inundações e alagamentos e proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores do local.

O trabalho foi realizado por servidores da Administração Regional Pimentas da Secretaria de Serviços Públicos.

As administrações regionais da Prefeitura fazem serviços de conservação e limpeza da cidade, como manutenção de bocas de lobo, roçagem e capina em córregos e áreas públicas, limpeza de travessias, galerias de águas pluviais e de pontos de descarte irregular e manutenção de guias e sarjetas.