Saúde realiza testagem de hepatite C no centro de Guarulhos nesta sexta-feira (30)

Devido ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, celebrado nesta quarta-feira (28), a Secretaria da Saúde de Guarulhos intensificará a testagem para hepatite C em ação que será realizada nesta sexta-feira (30), das 9h às 15h, no calçadão da rua Dom Pedro II, Centro, em parceria com a Universidade de Guarulhos (UNG). O teste é rápido, seguro, sigiloso e o primeiro passo para a cura.

Durante a ação, aberta a toda a população, também serão distribuídos insumos de prevenção, como preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante, além de material informativo sobre as hepatites virais com foco na prevenção em estabelecimentos de estética, piercing e tatuagem. A meta é realizar 200 testes.

Sobre as hepatites

As hepatites virais são doenças do fígado, muitas vezes silenciosas. Por esta razão, algumas pessoas só descobrem que estão com hepatite em um estágio avançado da doença, quando já apresentam um quadro de cirrose ou câncer hepático.

Os vírus das hepatites B e C são transmitidos através das relações sexuais desprotegidas, procedimentos estéticos, médicos e odontológicos sem as adequadas normas de biossegurança, transmissão vertical (da mãe para o filho), contatos íntimos domiciliares (compartilhamento de escova dental e lâminas de barbear), bem como por meio de acidentes perfuro-cortantes, compartilhamento de seringas e de material para a realização de tatuagens e piercings.

A melhor forma de prevenção da hepatite B é a vacina, disponível para todas as pessoas, independente da idade, nas Unidades Básicas de Saúde, assim como os testes para as hepatites B e C. Vale lembrar que para a hepatite C não há vacina, mas há cura, e o diagnóstico precoce pode salvar vidas.