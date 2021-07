Espaços culturais contemplados pela Lei Aldir Blanc oferecem programação de cursos online

Estão abertas as inscrições para os cursos online oferecidos pelos espaços artísticos e culturais de Guarulhos contemplados pelo Inciso II da Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura). Os cursos são gratuitos e destinados, prioritariamente, aos alunos da rede pública da cidade e também dos CEUs Guarulhos.

Aulas de dança, canto e capoeira estão entre as atividades oferecidas para crianças, jovens e adultos. Para participar, os interessados devem observar a faixa etária do curso e preencher formulário de inscrição informado na descrição dos cursos abaixo. As vagas são limitadas.

Os cursos são oferecidos como contrapartida ao recebimento de recursos da Lei Aldir Blanc para auxílio emergencial para o setor cultural impactado pela pandemia, subsídio para a manutenção dos espaços culturais que tiveram suas atividades interrompidas nesse período. A iniciativa conta com o apoio da Escola 360.

Confira a programação de cursos

Aulas Abertas de Dança Livre Online adaptada para crianças e adolescentes

20 vagas para crianças, 20 vagas para adolescentes

Quem pode participar?

Crianças de 7 a 12 anos / adolescentes de 13 a 18 anos, estudantes da rede municipal de educação de Guarulhos e/ou frequentadores de atividades nos CEUs da cidade.

Requisitos:

Acesso à internet e espaço adequado para prática de atividade física.

Quando acontece?

Para crianças, serão 7 aulas às quartas-feiras, das 10h às 11h, com início em 4 de agosto

Para adolescentes, serão 7 aulas às sextas-feiras, das 13h às 14h, com início em 6 de agosto

As aulas serão ministradas pela Cia de Dança Arlequim, escola de dança voltada ao ensino clássico e artístico com eventos, espetáculos e outras atividades. Produtora de espetáculos, festivais e formação de bailarinos.

Gratuito

Link para a inscrição: https://bit.ly/3iRFYpP

Oficina de Canto para Iniciantes

80 vagas divididas em 2 turmas

Quem pode participar?

Jovens de 15 a 29 anos, estudantes da rede municipal de educação de Guarulhos e/ou frequentadores de atividades nos CEUs da cidade.

Requisitos:

Acesso à internet

Quando acontece?

Serão duas turmas: a 1ª com início em 7 de agosto e a 2ª com início em 18 de setembro. A oficina terá duração de 5 aulas aos sábados, das 11h às 13h.

A oficina será ministrada pela Cia de Teatro Musical TG. Tatiana Gurgel é professora de música (canto, teclado, violão, piano e ukulele), regente de corais, produtora musical, compositora (dois CDs autorais lançados em 2005 e 2009). Formou-se em Administração, com ênfase em Marketing, e seus projetos foram realizados na área de Marketing e Produção Cultural, fez pós-graduação em Psicopedagogia e Arte Terapia.

Gratuito

Link para a inscrição: https://forms.gle/CCS3AtnYJok1GNpy5

Oficina de Capoeira e Berimbau Online

30 vagas divididas em 2 turmas

Quem pode participar?

Maiores de 10 anos, estudantes da rede municipal de educação de Guarulhos e/ou frequentadores de atividades nos CEUs da cidade.

Requisitos

Acesso à internet e possuir berimbau.

Quando acontece?

Serão duas turmas: a 1ª com início em 23 de agosto e a 2ª com início em 26 de agosto. Cada oficina terá duração de 7 aulas, às segundas-feiras (1ª turma) e às quintas-feiras (2ª turma) das 11h às 12h30.

A Oficina será ministrada pela Associação Desportiva e Cultural Ilha Azul Capoeira, que trabalha e desenvolve suas atividades em escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, em companhias e escolas de dança, centros artísticos e culturais afrodescendentes, teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos, outros espaços e atividades artísticas e culturais.

Gratuito

Link para a inscrição: https://bit.ly/3zISzlY

Workshop de Teatro Online

36 vagas divididas em 2 turmas

Quem pode participar?

Crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 15 anos, estudantes da rede municipal de educação de Guarulhos e/ou frequentadores de atividades nos CEUs da cidade.

Requisitos:

Acesso à internet, app do Zoom instalado e um celular ou computador com câmera e microfone.

Quando acontece?

Para crianças, serão 6 aulas às quintas-feiras, das 13h às 15h com início em 2 de setembro

Para adolescentes, serão 6 aulas às quintas-feiras, das 15h às 17h, com início em 2 de setembro

A oficina será ministrada pela Escola de Teatro Constelação. A Constelação – teatro, cultura e afins, nasceu em 2016 e desenvolve seu trabalho para todas as idades, com turmas infantis, adolescentes e adultas em cursos livres e atividades culturais relacionadas com arte educação, dança, música e teatro. Promove apresentações, debates e palestras, excursões e o ensino da arte através do desenvolvimento de habilidades artísticas e humanas, com alunos pagantes e bolsistas.

Gratuito

Link para a inscrição: https://docs.google.com/forms/d/1nOySFwqOkqYy1uRy6zYkAuX-bzi8ChYsmiNg6a8F8jk/edit

Oficina Dança do Coco Online

10 vagas

O que é o Coco?

O coco é uma dança de roda e ritmo da região Nordeste do Brasil. De origem remota, surgiu nos engenhos de açúcar da antiga Capitania de Pernambuco com influências dos batuques africanos e dos bailados indígenas. A primeira referência que se tem sobre o coco data da segunda metade do século XVIII.

Quem pode participar?

Maiores de 10 anos, estudantes da rede municipal de educação de Guarulhos e/ou frequentadores de atividades nos CEUs da cidade.

Requisitos:

Acesso à internet e espaço adequado para prática de exercícios.

Quando acontece?

Serão ministradas 5 aulas de 26 a 30 de agosto, das 15h às 16h

A oficina será ministrada pela Associação Desportiva e Cultural de Capoeira Tradição Baiana do Picanço, que desenvolve aulas teóricas e práticas, com treino de capoeira, aula de instrumentos, cantigas e seus tópicos culturais, como puxada de rede, maculelê e dança do coco. Realiza treinamento de alunos para festivais e campeonatos. Apresentação em escolas e outros.

Em prol do resgate e da valorização cultural, o grupo Tradição Baiana promove a oficina de dança do coco buscando reviver a ancestralidade da cultura afro-brasileira.

Gratuito

Link para a inscrição: https://bit.ly/3x4nOpY