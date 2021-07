HC apresenta queda em 80% de colaboradores infectados após a segunda dose da vacina

A Diretora Clínica do HC, Professora Dra. Eloisa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, informou ontem (29) durante coletiva de imprensa do Governo de SP que a vacinação com a CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, fez os casos de COVID-19 entre os 22 mil funcionários da Instituição caírem quase 80% após a segunda dose e gerou resposta imune em um grupo de 1.000 pacientes imunossuprimidos.

“Depois da vacinação, tivemos uma redução de 50% nos casos após a primeira dose e quase 80% de redução após a segunda dose. E isso ocorreu justamente quando São Paulo estava tendo um aumento expressivo de casos na cidade. Em termos de internação, tivemos 94 internações de colaboradores na primeira onda e apenas 14 na segunda onda”, explicou a professora.

“Não importa o motivo para se vacinar: proteger você, proteger sua família, poder abrir com tranquilidade seu negócio, poder viajar ou abraçar. Descubra um motivo e não deixe de se vacinar”, reforçou Profa. Dra. Eloisa Bonfá. “Nós testemunhamos a corrida da vacina, uma corrida pela vida, e nós apoiamos essa corrida”, concluiu.