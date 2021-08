Humanização do Hospital Pimentas entrega cestas básicas e kits de higiene a pacientes

Em pouco mais de um mês, o setor de Humanização no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), administrado pelo IDGT, em Guarulhos, arrecadou mais de 120 kg de alimentos e 45 kits de higiene pessoal. Tudo está sendo destinado a pacientes internados na unidade, que estão em situação de vulnerabilidade social, e suas famílias. Desde junho, quando as ações foram iniciadas por meio do Programa Afeto, criado pelo IDGT, mais de 50 famílias já foram beneficiadas.

“Só quero agradecer pela cesta e os kits que recebi. Muito obrigado por tudo. Fui muito bem tratada aqui desde o momento em que fui internada. Obrigado mesmo”, disse a paciente Thaina dos Santos após receber a cesta básica.

Edson Rodrigues dos Santos foi outro paciente que externou seu apreço. “Quero agradecer de coração à toda equipe da Humanização. Eles me deram atenção, me ajudaram bastante e correram do meu lado. Sou muito grato por isso e, se depender de mim, todos saberão o trabalho excelente que vocês fazem. Eu só tenho a agradecer à toda equipe do Hospital Pimentas Bonsucesso.”

Integrante da Humanização, a assistente administrativa Cláudia Vormero disse ser um privilégio fazer parte da equipe. “O sentimento de ajudar o próximo é gratificante. O fato de saber que estamos ajudando famílias faz eu me sentir muito bem e ter certeza de que a Humanização está fazendo a coisa certa.”