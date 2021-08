Professores de Guarulhos recebem capacitação da Fundação Futbol Club Barcelona

Nesta quinta (05) e sexta-feira (06) o Programa Escola 360 da Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a Fundação Futbol Club Barcelona e com o apoio da Fundación Mapfre, realizou um seminário de capacitação metodológica do Projeto FutbolNet para os professores de educação física da rede municipal e da Secretaria de Esporte no CEU Paraíso-Alvorada. A iniciativa visa a dar continuidade à implementação das atividades nos 12 CEUs de Guarulhos ao utilizar o esporte como agente de transformação para crianças e jovens.

O projeto busca promover comportamentos e hábitos orientados a favorecer a convivência, a solidariedade, o respeito e a resolução pacífica de conflitos entre os integrantes, gerar espaços participativos que promovam a inclusão social, equidade de gênero, melhoria do rendimento escolar das crianças, além da participação das famílias dos participantes.

A formação presencial foi dividida em dois grupos: a equipe de professores que já participa do projeto desde 2019 e os professores ingressantes no projeto FutbolNet, incluindo os coordenadores de Programas Educacionais, suporte direto dos educadores nos CEUs.

“O projeto acredita que ensinamento dos valores como respeito, trabalho em equipe e esforço podem vir por meio do esporte, em que meninas e meninos de seis a 14 anos em situações de vulnerabilidade podem jogar e aprender. O FutbolNet oferece aulas para os alunos trabalhando o jogo em três tempos por meio de roda de conversa ao explicar como funcionam as regras, pedir a opinião das crianças e principalmente ao trabalhar os valores e refletir sobre como elas isso levam para vida e suas famílias”, destaca Thainá Campos, coordenadora de Programas Educacionais da Escola 360.

Foram realizadas dinâmicas diversas, atividades na prática como jogos cooperativos, espaço aberto para perguntas dos professores, sessão simulada em sala de aula e na quadra, aplicação da metodologia do programa, momentos de reflexão sobre o papel do educador, ações da Fundação Barça com o FutbolNet durante a pandemia, avaliação do seminário e entrega do certificado.

Pelo terceiro ano consecutivo em Guarulhos, atualmente a metodologia FutbolNet envolve cerca de 50 educadores, com atividades esportivas e dinâmicas que reforçam valores como trabalho em equipe, humildade, esforço, respeito e superação. Durante a pandemia o projeto realizou ações de forma online, como formações com os professores e envio de propostas de atividades para os alunos.