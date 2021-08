Pró-Sangue precisa urgentemente de doações de sangue

A Fundação Pró-Sangue, vinculada à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, está com o estoque extremamente baixo e precisa urgentemente de doadores. Desde meados de julho, a doação de sangue vem registrando forte queda. As temperaturas baixas têm impactado no volume de bolsas, afastando temporariamente os candidatos das unidades de coleta.

Atualmente a instituição está operando apenas com 22% da reserva necessária para dar atendimento a mais de 100 instituições de saúde da rede pública. Se não for revertido a tempo, esse quadro pode levar ao cancelamento de cirurgias. No momento, os sangues do tipo O+, O-, B- e B+ – estão em estado de emergência, ou seja, garantem o abastecimento por menos de um dia. Já as bolsas de sangue A- e A+ estão em nível crítico, conseguindo atender à solicitação dos hospitais por apenas um dia.

A situação é de fato preocupante. O volume diário de doações nessas últimas semanas tem sido insuficiente para manter os estoques em nível adequado de abastecimento. Para que cirurgias não sejam canceladas, contamos com o apoio massivo da população.

Quem tiver interesse em ajudar deve fazer o agendamento online da sua doação pelo site da Pró-Sangue (www.prosangue.sp.gov.br). Reserve já sua vaga no sistema, vista sua máscara e faça a diferença na vida de quem precisa. A doação de sangue continua sendo segura, e os postos de coleta não oferecem riscos aos candidatos.