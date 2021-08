Guarulhos disponibiliza termo para vacinação de adolescentes no site

A vacinação contra a covid-19 de pessoas de 12 a 17 anos está condicionada à autorização dos pais ou responsáveis legais, mediante o preenchimento de um termo de assentimento, modelo que a partir de agora está disponível também no site da Prefeitura de Guarulhos (https://bit.ly/VacinaGru).

Ao agendar a vacina neste link, após selecionar a unidade e horário para tomar a dose, o portal apresentará uma tela com o comprovante de agendamento e as opções para imprimir o formulário Vacivida, bem como o documento de anuência.

Com isso, os pais ou representantes legais de pessoas nessa faixa etária não precisam acompanhá-las até os postos de vacinação, se assim preferirem. Basta preencher e assinar o termo de assentimento, que deverá ser apresentado pelo adolescente no dia agendado para vacinação, juntamente com documento com foto, CPF, cartão SUS, comprovante de endereço, além dos documentos que comprovem uma das seguintes condições elencadas para a vacinação nesta fase: comorbidades, deficiência, gestação ou puerpério.

As doses contra a covid-19 para este público são disponibilizadas em 19 polos de vacinação: UBS Cecap, Ponte Grande, Tranquilidade, Flor da Montanha, Vila Galvão, Continental, Recreio São Jorge, Cidade Martins, Jovaia, Acácio, Carmela, Haroldo Veloso, Ponte Alta, Marinópolis, Marcos Freire, Cummins, Piratininga, Jurema e também o Ambulatório da Criança (Centro).