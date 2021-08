Hospital Pimentas recebe a doação de 115 peças de roupas infantis

O Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), em Guarulhos, administrado pelo IDGT, recebeu na quarta-feira, 18, a doação de 115 peças de roupas infantis, feita pelo Bazar Beneficente Família Papotto. Entre os itens doados estão bodys e calças para bebês. Tudo será destinado às mães internadas na maternidade da unidade, por meio do Programa Afeto, criado pelo IDGT.

“Após o falecimento da minha mãe, resolvi continuar o trabalho que ela fazia e me sinto muito bem e feliz por poder ajudar as pessoas. Minha mãe sempre se colocou à disposição para ajudar quem necessitava. A humanização está no sangue da família”, disse a psicóloga Cláudia Papotto, responsável pelo bazar.

A representante da Humanização e assistente administrativa no HMPB, Cláudia Vomero, falou sobre a ação. “Fico muito feliz em saber que existe alguém como ela, disposta a ajudar. Essas roupinhas vão aquecer não só os bebês, mas também os corações das mamães”, comentou.

O diretor administrativo da unidade, Carlos Machado, salientou a importância de ações desse tipo tornarem-se mais comum. “É ótimo que as pessoas olhem para o hospital e pensem que podem ajudar, que podem fazer algo para o próximo. Eu fico feliz que cada vez mais estão aparecendo pessoas com esse intuito, de ajudar e somar.”

Quem também destacou o apoio recebido foi a doutora Regina de Luca, diretora jurídica do Hospital Pimentas. “Agradecemos muitíssimo a iniciativa da senhora Cláudia Papotto. Nossa maternidade recebe muitas mamães em situação de vulnerabilidade e algumas chegam a nós, do Departamento de Humanização do IDGT, precisando de apoio. Percebemos as necessidades destas pacientes e por isso solicitamos estas doações aos parceiros, fornecedores e cidadãos. A Cláudia, que sempre foi sensível às causas sociais, acolheu e abraçou o Programa Afeto”, afirmou a diretora.