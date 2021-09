Prefeitura oferece 400 vagas para castração gratuita de cães e gatos nesta sexta-feira

O Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos abre nesta sexta-feira (03), às 9h, inscrições online (https://agendamentodpan.guarulhos.sp.gov.br/login.php) para 400 vagas de castração gratuita de cães e gatos. Cada munícipe maior de 18 anos pode agendar até dois animais por mês. Neste ciclo, as cirurgias serão realizadas às terças e quartas-feiras do mês de setembro, na sede do DPAN, em Bonsucesso.

Para aumentar as chances de conseguir uma vaga é recomendável realizar o cadastro antecipado no endereço acima a qualquer dia e hora para receber antecipadamente o usuário e a senha de acesso ao sistema do DPAN. A partir deste ciclo, as vagas para castração gratuita serão abertas sempre na primeira sexta-feira de cada mês.

É importante ressaltar que no dia da cirurgia o animal deverá ser levado ao local pelo responsável munido de RG, CPF e comprovante de residência em nome do cadastrado no sistema. Em caso de falta, o CPF do cadastrado ficará bloqueado durante o mês corrente. Outras informações serão enviadas aos e-mails dos contemplados e também estão disponíveis em dpan.guarulhos.sp.gov.br.