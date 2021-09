Procon Guarulhos recebe nova viatura para fiscalização

O Procon Guarulhos recebeu a doação nesta quarta-feira (08) de um veículo 0 km que será utilizado para fortalecer a estrutura e auxiliar nas diligências das fiscalizações nos mais diversos estabelecimentos comerciais da cidade.

A aquisição do veículo se deu em razão de emenda parlamentar e de um convênio celebrado entre a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) e a Fundação Procon/SP.

As chaves do novo veículo, modelo Renault Kwid, foram recebidas pela coordenadora do Procon Guarulhos, Vera Lucia Gomes Tulher, que destacou. “O novo veículo oficial é um presente não somente para o Procon Guarulhos, mas para os consumidores guarulhenses, que contarão com mais uma ferramenta importante que instrumentalizará a defesa de seus interesses com a fiscalização nos quatro cantos da cidade”.

Serviço

Os agendamentos para ser atendido no Procon Guarulhos devem ser feitos pelo telefone 151.