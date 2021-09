Sabesp realiza manutenção programada no sistema de abastecimento em Guarulhos nesta terça

A Sabesp informa que executará nesta terça-feira (14) manutenção programada no sistema de distribuição do setor Bonsucesso e Ponte Alta, localizado em Guarulhos. Os serviços serão realizados a partir das 19h da terça e concluídos até 4h da quarta-feira (15), quando o abastecimento será retomado de forma gradual. A normalização do fornecimento está prevista para o decorrer da quarta-feira (15). O serviço será necessário para assegurar a melhoria do abastecimento na cidade de Guarulhos.

A manutenção poderá afetar o abastecimento nos seguintes bairros: Anita Garibaldi, Bonsucesso, Cidade Aracília, Inocoop, Jardim Álamo, Jardim Campestre, Jardim das Andorinhas, Jardim do Triunfo, Jardim Fátima, Jardim Hanna, Jardim Ponte Alta, Jardim Santa Paula, Parque Residencial Bambi, Residencial Parque Cumbica, Vila Carmela I e II, Vila Sadokim.

Os imóveis que possuem caixa-d’água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não sentirão o período de intermitência. É importante que os moradores mantenham o uso consciente da água.

A Sabesp lamenta eventuais transtornos e segue à disposição para esclarecimentos ou atendimentos emergenciais, via ligações gratuitas: 195 e 0800 055 0195 ou WhatsApp exclusivo para Guarulhos 11 95976-3843.