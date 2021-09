Peças com Sorrindorfina abordam a valorização da vida no Hospital Pimentas

O Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), em Guarulhos, administrado pelo IDGT, promoveu na segunda-feira (13), duas apresentações teatrais com o grupo “Tríade da Alegria”, criado pelo Projeto Sorrindorfina. As atividades fazem parte do Setembro Amarelo, mês que busca trabalhar a valorização da vida e a prevenção ao suicídio, e contam com o apoio do Projeto Afeto, criado pelo IDGT.

A Tríade da Alegria é composta pelo Doutor Nanal e as doutoras Josefina e Florisbela. Na peça, eles fazem uma reflexão sobre a vida e como lidar com os problemas do dia a dia. “As pessoas corresponderam às nossas expectativas. Elas participaram, interagiram, fizeram valer. Eu agradeço muito pela forma que fomos recepcionados”, disse o Dr. Nanal.

Rosana Vieira, gerente assistencial do Hospital Pimentas, agradeceu aos voluntários. “Vivemos uma época difícil, onde muitas pessoas perderam seus entes queridos, amigos, colegas de trabalho. O sorriso se apagou da face de muitas pessoas. Muitas delas não conseguem seguir adiante sem ajuda de um amigo ou profissional e acabam adquirindo depressão. Trazer um pouco de reflexão sobre a vida e a alegria para os nossos colaboradores é sempre muito bom. Agradeço ao Dr. Nanal por atender o nosso convite”.

O Sorrindorfina teve início em agosto de 2015, por meio do pedagogo e militar aposentado Arnaldo José Pires Barbosa (Dr. Nanal), de 51 anos. O pedagogo se desloca ao Pimentas semanalmente, inclusive aos sábados e domingos, para fazer esse trabalho com os colaboradores e pacientes. Em 2019 foram realizadas mais de 100 visitas ao hospital, beneficiando cerca de 6000 pessoas.