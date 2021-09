Prefeitura promove oficina gratuita de introdução ao audiovisual

A Secretaria de Cultura de Guarulhos irá oferecer uma oficina cultural audiovisual de introdução a documentários em vídeo para pessoas a partir dos 14 anos. Os interessados não precisam de experiência e devem acessar o link https://bityli.com/oficinadoc. Ao todo serão disponibilizadas seis vagas gratuitas.

As aulas irão acontecer no Adamastor Centro, na Sala de Memória (Arquivo Histórico), obedecendo às normas de distanciamento e com o uso de máscara e álcool em gel. As oficinas ocorrerão aos sábados em duas turmas: das 10h às 12h e das 14h às 16h. O início está previsto para o dia 2 de outubro e o encerramento será em 6 de novembro.

Promovida pelo Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos, a oficina irá atender à crescente demanda por conhecimento dos métodos de produção e realização audiovisual, gerada pelo uso de equipamentos de baixo custo, como smartphones.