Semana do Conhecimento tem mais de 100 projetos inscritos em sua 5ª edição

A Semana do Conhecimento 2021 contará com a apresentação de 112 projetos relacionados à ciência, educação, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Os trabalhos selecionados e aprovados serão apresentados durante o evento, que acontecerá de 4 a 8 de outubro e será transmitido no YouTube (https://www.youtube.com/semanadoconhecimento). Neste ano, assim como no anterior, tudo acontecerá apenas online por causa da pandemia de covid-19.

Com o tema A Transversalidade da Ciência, da Tecnologia e Inovações para o Planeta, o evento conta com quatro quadros principais. A Expo Criatividade recebeu dez inscrições, a Feira de Ciências e Engenharia de Guarulhos (Feceg) somou 62 projetos inscritos; a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia (Semcitec) registrou 23 inscrições e Mostra de Economia Criativa contabilizou 17 projetos.

Desde 2017 a Semana do Conhecimento é organizada pela Prefeitura de Guarulhos através da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI), em cooperação com entidades, associações, instituições de ensino e colaboradores de outras secretarias com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de um ecossistema científico e inovador na cidade, estimulando a criatividade, o empreendedorismo, a ciência e a tecnologia.

“A quantidade significativa de projetos inscritos para a edição de 2021 da Semana do Conhecimento, mesmo em um período que ainda é complicado e de retomada para os empreendedores, escolas e instituições de ensino, demonstra a importância do evento e do incentivo à ciência, à tecnologia e à inovação”, comenta Jorge Taiar, titular da SDCETI.

Além dos trabalhos que serão apresentados, a Semana do Conhecimento contará com atividades como palestras, oficinas e rodas de discussão, entre outras.

A programação completa, com os dias e horários de cada atividade e apresentação, será divulgada no site e nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Guarulhos e da Semana do Conhecimento posteriormente.

Para dúvidas ou mais informações envie e-mail para [email protected] ou [email protected]