Prefeitura abre 200 vagas em cursos online para jovens de 15 a 29 anos

A Subsecretaria de Juventude (SJ) de Guarulhos, em parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul, disponibiliza até o dia 4 de outubro as inscrições para 200 vagas em cursos gratuitos direcionados a jovens de 15 a 29 anos. São cem vagas para o curso de Liderança e cem para Gestão Avançada de Marketing. As inscrições devem ser feitas pelo link https://bit.ly/Juventude_Vagas.

As aulas serão 100% online e terão início em até dois dias após a inscrição. O curso de liderança terá duração de dois meses e o de marketing, seis meses.

Cursos

O curso Gestão Avançada em Marketing irá abordar temas como classificação e ciclo de vida do produto, marcas e compostos versus linhas de produtos, métodos utilizados pelas empresas na obtenção de ideias para o desenvolvimento de mercadorias e suas respectivas etapas do processo. O aluno ainda verá os elementos que fazem parte do mix de marketing de serviços: o conceito, as principais características, desafios, classificação e qualidade deles, além de aprender sobre estratégias de marketing, modelos de comunicação e questões legais e éticas da área.

Já o curso Liderança irá fornecer as ferramentas necessárias para aumentar a autoconsciência, o que ajudará o aluno a identificar quando algo é autêntico ou não, auxiliar a identificar os momentos em que outras pessoas o ajudaram a adquirir autoconsciência e quando foram perdidas as oportunidades de fazê-lo, além de tornar o participante apto a construir o próprio conjunto de ferramentas e, com elas, desenvolver a capacidade de aceitar e regular a si mesmo.