Encerramento de fórum internacional de educação abordará os direitos de aprendizagem

A última sessão do 2º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê será apresentada na próxima quinta-feira (30), das 19h às 21h, com o tema A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os currículos dos anos iniciais do ensino fundamental com o objetivo de garantir os direitos de aprendizagem.

A transmissão online acontece pelo YouTube (https://www.youtube.com/c/forumeducacaoaltotiete) para professores das redes públicas de ensino de 12 municípios e para o público em geral.

O encerramento do evento conta com os especialistas Katia Stocco Smole e Luis Carlos de Menezes e representantes dos municípios de Salesópolis e Itaquaquecetuba. Com vinte anos de atuação na área de educação, Katia é diretora do Instituto Reúna, fundadora do Instituto Mathema e ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. Já Menezes é doutor em física pela Universitat Regensburg, na Alemanha, professor sênior do Instituto de Física e membro da coordenação da Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, além de Consultor da Unesco para propostas curriculares.

Os inscritos poderão acessar o portal do evento (www.forumeducacaoaltotiete.com.br) para enviar o relatório e obter o certificado de participação, de acordo com os prazos e as regras do fórum. Além disso, o espaço virtual publica as experiências dos educadores da região e uma seleção atualizada de documentos e materiais de apoio relativos aos impactos da pandemia sobre a educação das crianças.

A 2ª edição do fórum reúne as secretarias de Educação das cidades que integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat): Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano. Neste ano o tema abordado é Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Desafios e Perspectivas em Tempos de Pandemia.