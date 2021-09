Sem onerar servidores, Prefeitura contribuirá com 3% a mais para a Previdência Municipal

Sem modificar a contribuição dos servidores municipais e a idade mínima para a aposentadoria, o prefeito de Guarulhos, Guti, está encaminhando à Câmara Municipal um Projeto de Lei que aumenta em 3% a alíquota patronal da Prefeitura.

O Município irá aumentar sua contribuição dos atuais 17,75% para 20,75% sobre a folha de pagamento dos funcionários públicos ativos. A medida é necessária para adequar os valores de contribuição previdenciária a partir da transposição do funcionalismo para o Regime Próprio, ocorrida em 2019, que beneficiou cerca de 15 mil servidores.

“Neste momento não será promovida qualquer outra alteração na contribuição dos servidores com a Previdência nem alterar as idades mínimas para se requerer a aposentadoria”, explicou Marcela Bragança Zenati Barros, presidente do IPREF. Ela informou ainda que o IPREF irá iniciar um recenseamento de todo o funcionalismo público municipal, a fim de atestar a situação do regime previdenciário, além de obter uma previsibilidade para os próximos anos.