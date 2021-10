Centro de Tradições Nordestinas comemora o Dia do Nordestino

Nesta sexta-feira, 8 de outubro, é comemorado o Dia do Nordestino. Para celebrar a data, o Centro de Tradições Nordestinas, na zona norte da capital, promoveu uma grande festa com comidas tradicionais, muita música e dança.

O Dia do Nordestino é celebrado em São Paulo desde 2009, no centenário do compositor e poeta cearense Patativa do Assaré. Para o produtor musical Zé da Lua, é fundamental valorizar essa cultura na capital paulista. “Eu acho que precisa de fomentos, precisa de visibilidade, precisa de um centro cultural municipal direcionado para a cultura nordestina. Precisa de um centro de referência da cultura nordestina. Hoje, São Paulo é a cidade que concentra a maior quantidade de nordestinos fora do nordeste”.

São Paulo é a cidade que mais recebeu migrantes dessa região do país. De acordo com o censo de 2015, mais de 5,6 milhões de pessoas são do Nordeste, o correspondente a 12% da população paulista. Boa parte chegou à capital em busca de trabalho na área da construção civil.

A construção da metrópole de São Paulo, da forma como conhecemos hoje, pode ser muito bem creditada aos nordestinos que vivem no estado, trazendo sua cultura e construindo a riqueza de São Paulo.