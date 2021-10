Hospital Pimentas inicia Outubro Rosa com exames para funcionárias

O Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), em Guarulhos, administrado pelo IDGT, disponibilizará nos dias 13, 15 e 16 de outubro, das 9h às 18h, exames de papanicolau para todas as colaboradoras da unidade. A ação faz parte do Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama.

O ambulatório da unidade também já conta com agenda aberta para que as colaboradoras possam marcar os exames de sangue e mamografia. Os agendamentos serão feitos durante todo o mês. As interessadas devem entrar em contato com o setor e marcar sua consulta.

“Nosso objetivo é conscientizar as mulheres não só sobre a prevenção do câncer de mama, mas sobre sua saúde em geral. O cuidado é a melhor forma de prevenção”, disse Liliane Medeiros, enfermeira coordenadora do ambulatório do hospital.

O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres. Já o câncer de colo de útero é o terceiro e pode ser prevenido com o papanicolau. Os exames são indolores, rápidos e simples de fazer.

Os profissionais de saúde estarão a postos no setor para passar orientações sobre o câncer de mama, focando nos fatores de risco que podem contribuir para o surgimento da doença e os principais sintomas causados. A equipe ainda vai ensinar a fazer o autoexame das mamas, e sobretudo, explicar sobre a importância do diagnóstico precoce, fator que pode aumentar as chances de cura.

“Ficou feliz por fazer parte dessa campanha maravilhosa. Nossas equipes estão trabalhando em busca de um objetivo único. É assim que tem que ser. A união é importante em momentos como este”, finalizou a coordenadora.