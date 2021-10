Ipref prorroga inscrições para a eleição dos conselhos administrativo e fiscal

Foram prorrogadas até dia 15 de outubro as inscrições de candidaturas para as eleições dos conselhos administrativo e fiscal do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Guarulhos (Ipref). A função dos conselhos é acompanhar e fiscalizar as atividades dos órgãos para garantir transparência e regularidade no serviço prestado.

Podem se inscrever servidores da Prefeitura de Guarulhos e também da Câmara Municipal e as candidaturas devem ser encaminhadas pelo email eleiçõ[email protected] Os editais e decretos podem ser conferidos no site www.iprefguarulhos.sp.gov.br/.

O restante das datas também sofreu alteração. Agora, no dia 18 de outubro serão publicadas as inscrições deferidas e indeferidas. Do dia 22 de outubro a 4 de novembro ocorrerá a divulgação dos candidatos no portal e, no dia 5 de novembro, a votação.