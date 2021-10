GCM soluciona 46 casos de perturbação de sossego no fim de semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recebeu 46 reclamações de eventos que descumpriam a Lei do Silêncio ou as medidas contra a proliferação da covid-19 entre sexta-feira (22 e domingo (24), somando 1.065 participantes. As equipes atenderam 36 acionamentos pessoalmente com a dispersão das festas e os demais foram solucionados via telefone, mediante orientações ao reclamante.

A região central foi a que reuniu a maior aglomeração, com cerca de 200 pessoas. Os bairros Jardim São João, Jardim dos Pimentas, Jardim Bonsucesso e Jardim Bom Clima tiveram ocorrências com mais de 100 participantes.

Denúncias de perturbação de sossego podem ser feitas à Central de Atendimento da Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, por meio do telefone 153, que opera todos os dias, 24 horas.