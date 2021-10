Prefeitura abre inscrições para 120 vagas em cursos profissionalizantes

A Secretaria do Trabalho de Guarulhos, por meio do programa Via Rápida Emprego, disponibiliza 120 vagas em cursos profissionalizantes em diversas áreas. As inscrições devem ser feitas pelo www.cursosviarapida.sp.gov.br, a partir desta segunda-feira (25) até o esgotamento das vagas.

Entre os cursos disponíveis estão almoxarife e estoquista (20 vagas), assistente administrativo (20 vagas), assistente contábil de crédito e cobrança (20 vagas), assistente de recursos humanos (20 vagas), auxiliar de logística (20 vagas) e inglês para recepção (20 vagas).

Para se inscrever é necessário ser maior de 16 anos, morar em Guarulhos e ser alfabetizado. Pessoas desempregadas serão priorizadas no processo de seleção.

As aulas serão totalmente online e acontecerão no período noturno. A previsão de início é dia 8 de novembro. O programa oferece bolsa-auxílio de R$ 210,00. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2475-9728 e 2475- 9726.