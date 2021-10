Guarulhos registra queda nos principais índices de criminalidade

Guarulhos registrou redução nos casos de homicídios, estupros e furtos em setembro deste ano na comparação com o mês passado, de acordo com as estatísticas de criminalidade divulgadas nesta segunda-feira (25) pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP).

De agosto para setembro deste ano, ocorreram quedas de 37,5% nos casos de homicídios, passando de 24 para 15; 34,2% nos de estupros, que caiu de 35 para 23 e 15% nos registros de furtos, de 1.377 para 1.168 casos na cidade. Porém, quanto aos roubos houve um aumento de 10,5%, subindo de 549 registros para 607 durante o mesmo período.

Outros dados que também apresentaram aumento na cidade foram às prisões por porte ilegal de arma, registrando alta de 71,4%, passando de sete casos para 12. Já o número de armas de fogo apreendidas cresceu 20%, passando de 20 para 24 ocorrências e o número de veículos recuperados pela polícia apresentou queda de 36,3%, de 121 para 77 casos no município.

Segundo os dados da SSP divulgados até o mês passado, não houve registros de roubos a bancos e nem latrocínios (roubo seguido de morte) na cidade.