Guarulhos firma parceria com Federação Paulista de Atletismo

Guarulhos firmou na tarde desta terça-feira (26) uma parceria com a Federação Paulista de Atletismo, que propiciará a organização de corridas de rua em todas as regiões da cidade. A informação foi divulgada no encontro do presidente da entidade, Joel Lucas Vieira de Oliveira, com o secretário Ronaldo Fratello, durante visita à sede da Pasta.

Na oportunidade foram tratados assuntos diversos e de interesse para a modalidade na cidade, que é uma das grandes forças do esporte no Estado. Contudo, o destaque principal foi o compromisso de levar o atletismo para todos os bairros, além do circuito de corridas de rua no município.

Para o Secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, a modalidade ganhará muito com esse apoio. “A reunião de hoje foi extremamente produtiva para desenvolver ainda mais a modalidade na cidade que é um celeiro de grandes atletas. Queremos levar o esporte para todos os pontos de Guarulhos”, resumiu.