Laboratório começa a oferecer teste de antígeno no Aeroporto de Guarulhos

A unidade do CR Diagnósticos, localizada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, realiza o exame de antígeno para o diagnóstico da covid-19, em até uma hora. O teste possui uma especificidade de 99,8%, sensibilidade de 98,1% e será realizado através da coleta do swab. O teste detecta a infecção atual do coronavírus e é indicado para pessoas que apresentaram sintomas da doença ou tiveram contato com indivíduos positivados.

“O nosso intuito como laboratório é gerar uma facilidade e praticidade para todas as pessoas. Nós trouxemos o exame de antígeno para algumas companhias que começaram a exigir a apresentação do teste, além do RT-PCR que já era exigido anteriormente, portanto para algumas companhias que exigem atualmente ambos os testes, já conseguimos atendê-los de forma integral”, finaliza Dra. Carolina Barbosa, diretora executiva do CR Diagnósticos.

O teste de antígeno custa R$ 200 e pode ser realizado no laboratório localizado no piso 1 do Terminal 3 do aeroporto. O CR Diagnósticos conta com uma estrutura de 365 metros quadrados, 14 guichês de atendimento e funcionamento ininterrupto (24 horas nos sete dias da semana). A empresa continuará com a realização dos exames de RT-PCR para covid-19 com o laudo em até quatro horas.

Sobre CR Diagnósticos:

Rede laboratorial que possui como maior objetivo reunir profissionais especializados, que atuam de forma decisiva no diagnóstico e tratamento de patologias de diversos exames, dentre eles, covid-19 e Sistema Nervoso. A companhia possui como compromisso atender e superar expectativas com relação à qualidade e a segurança dos procedimentos.