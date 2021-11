Após eleição, Vidal quer descentralização da OAB Guarulhos

O advogado Abner Vidal foi eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – subseção Guarulhos com 1.572 votos, durante eleição realizada nesta quinta-feira (26), e comandará a instituição entre 2022 e 2024. Entre seus projetos para o novo triênio está a descentralização da ordem.

“Guarulhos é o segundo maior município do estado e não é possível uma OAB apenas no centro da cidade. Precisamos levar a advocacia para os bairros. Iniciamos esse trabalho de descentralização no Bonsucesso que faz com que, consequentemente, estejamos levando justiça para todos os cantos”, disse.

Além disso, um maior apoio aos novos advogados também faz parte dos projetos. “A OAB precisa ser menos freio e mais combustível, sendo o fio condutor para que o advogado possa ter acesso a novos mercados”, afirmou Vidal.

Segundo ele, a ordem também deverá fiscalizar o poder público. “Não se deve ser nem oposição e nem situação ou beneficiar um lado em detrimento ao outro. Deve se manter isenta, de forma imparcial cobrando absolutamente de forma independente”, destacou.

Vidal aproveitou para agradecer os votos recebidos. “A partir de hoje a gente rasga o ato eleitoral e todos nós voltamos a sermos advogados. Não existe chapa. A advocacia é única. Seremos muito fiéis aos projetos de campanha que são todos perfeitamente exequíveis. Vamos fazer um trabalho de união e integração da advocacia. Quero agradecer toda a advocacia que votou nos projetos encabeçados pelo nosso time quanto aqueles que votaram em outro candidato, porque somos todos advogados e por isso demos um belíssimo exemplo exercendo a democracia”, disse.