Colégio Integrado de Guarulhos realiza ‘Cigflix’

A proposta do CIGFLIX é capturar novos olhares frente a obras famosas do cinema, buscando despertar em nos estudantes o senso crítico, a criatividade e, sobretudo, traduzir as mensagens socioemocionais implícitas e destacar aquelas que, facilmente, identificamos de primeira.

As obras cinematográficas do stream mais popular de todos os tempos, servem de inspiração para as releituras e novas abordagens artísticas. E assim, esculturas, pinturas, música e dança fazem referências e transformam a Mostra Cultural do CIG uma verdadeira “estreia” de sucesso, com direito a óscar!

Vale a pena ver de novo os mais belos filmes já produzidos pelo cinema sob a ótica dos estudantes.