HOJE TV: ‘Existem ferramentas que colocam voz na comunidade junto às forças de segurança’

“Eu sou a prova de que aquelas pessoas que têm objetivo claro na vida e que se empenham para realizar isso, podem chegar em grandes conquistas”, afirmou Jackson Dorta que é comandante militar aposentado, palestrante e CEO do Liderclub. Ele foi entrevistado no HOJE TV desta quinta-feira (16) pelo jornalista Maurício Siqueira.

Segundo Dorta, a Coordenação Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg) trata-se de um grupo de pessoas, do mesmo bairro e/ou município, que se reúnem para discutir e planejar a solução dos problemas referentes à segurança pública local. “Existem ferramentas que colocam voz na comunidade junto às forças de segurança”, disse.

De acordo com ele, hoje em dia, quando se fala em forças de segurança, cada vez mais o trabalho é baseado em tecnologia dentro das comunidades. “Quando você tem o direcionamento dos esforços das forças de segurança, você tem todo um mapeamento com indicadores criminais. Esse contato com a comunidade é fundamental para saber a realidade do lugar e de repente identificar um ponto que é problemático”, finalizou ele.

