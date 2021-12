HOJE TV: Roberto Faria foi de calista para editor da revista Siga

O HOJE TV desta sexta-feira (17) contou com a participação de Roberto Faria, que atualmente é artista plástico, mas trabalhou como calista e depois foi convidado por Vitor Veronezi para ser editor da revista Siga, em Guarulhos.

O calista é o profissional especializado no tratamento dos calos dos pés. Assim, é uma atividade que zela pelo bem-estar e pela saúde das pessoas. Com isso, Faria explica como foi a história de passar de calista para editor da Revista Siga. “Eu fazia uns bicos de calista num salão de beleza perto da avenida Salgado Filho e numa dessas oportunidades, o Vitor Veronezi cortava cabelo lá, ele estava com um problema na revista Siga”, explicou Faria.

Segundo o artista, a Revista Siga não estava sendo bem gerida na época e nem saía com regularidade. Foi quando Veronezi perguntou ao cabeleireiro se ele conhecia alguma pessoa que fosse honesta para tomar conta da Revista. ‘Ah, leva o Faria aqui, cara honesto’, indicou ele”, contou.

Faria conversou com Veronezi logo em seguida. “Fui na segunda-feira ao Poli Shopping conversar com ele. E a princípio, era para eu ficar junto com o editor da revista e aprender algumas coisas para poder tocar a revista no lugar dele”, finalizou o artista.

