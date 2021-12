Zoo de Guarulhos comemora aniversário do leão Madiba com bolo e presentes

Madiba, um dos leões do Zoológico de Guarulhos completa 2 anos de idade nesta quinta-feira (23). Para comemorar a data e oferecer enriquecimento ambiental ao animal, a equipe do zoo preparou um bolo de carne com ovos e presentes (caixas de papelão vazias e embrulhadas com papel especial) que foram espalhados pelo recinto.

Após devorar literalmente o bolo, Madiba brincou com os presentes que também serviram de distração a Khalifa, seu companheiro de morada. Ambos os leões nasceram no Zoo de São Paulo e integram um programa internacional de conservação da espécie Phantera Leo, que se encontra ameaçada de extinção. As duas feras chegaram a Guarulhos em 2020 e, desde então, desfrutam de um amplo recinto com gramado e ambientação especial.

Comemorar os aniversários dos bichos introduzindo novidades às suas rotinas é uma forma de incentivar a movimentação e os instintos naturais, explica Fernanda Magalhães, diretora do Zoológico de Guarulhos. “Sempre que possível oferecemos atividades diferentes, o que é muito importante para a saúde e o bem-estar dos animais. As datas de nascimento são uma boa oportunidade para isso”.

Veja mais fotos nas redes sociais do zoo: Facebook (zoologico.guarulhos) e Instagram (zooguarulhos).

Araras-azuis

Quem também ganhou bolo recentemente foi o casal de araras-azuis do zoo, Manu e Jurandir, que completou um ano de casamento no último dia 10. Para as aves, a guloseima levou frutas, milho e pedacinhos de madeira.

O Zoológico de Guarulhos está localizado na rua Dona Gloria Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Entrada e estacionamento gratuitos. Nos próximos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro o parque estará fechado.