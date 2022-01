Final de semana será nublado e com chuva em Guarulhos

O final de semana será de dias nublados e chuva na cidade. Apesar da aparição do sol durante o dia, nesta sexta-feira (07) e no domingo (09), os três dias terão a presença de muitas nuvens. Segundo o Climatempo, a máxima é de 23º e a mínima de 15º durantes os dias

A sexta-feira termina com pancadas de chuva que se estendem até a madrugada. Para o sábado, a previsão é de céu nublado e possibilidade de garoa durante o dia e à noite, com 46% de chance de chuva. Já no domingo, as chuvas estão previstas para qualquer hora do dia e o sol aparece ainda com muitas nuvens.