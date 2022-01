Trilha das Abelhas dá início às atividades especiais de férias no Bosque Maia

Cerca de 30 pessoas, entre alunos, pais e professores do CEU Ponte Alta, participaram na manhã desta terça-feira (11) da Trilha das Abelhas no Bosque Maia. A atividade deu início à programação especial de férias preparada pela Prefeitura de Guarulhos e que segue até o próximo dia 27.

O secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista, recepcionou os participantes no Viveiro Educador. “Agradeço a presença de todos e desejo que aproveitem para aprender e conhecer melhor a vida em nosso parque, especialmente as abelhas que temos por aqui. A participação da garotada é muito importante para a preservação dos nossos recursos naturais”, disse.

Antes de iniciar a caminhada o grupo participou de bate-papo com técnicos da Educação Ambiental sobre a importância das abelhas na reprodução das plantas, espécies existentes no Brasil e, em especial, quais delas vivem no Bosque Maia. Após a conversa, os participantes seguiram pela trilha para conhecer colônias, colmeias e as espécies de abelhas que habitam o local, dentre elas a jataí e a mamangava, e ainda presenciaram a polinização de flores.

Para finalizar o encontro o grupo plantou uma muda de guanandi, espécie nativa da Mata Atlântica em risco de extinção no Estado de São Paulo.

A participação nas oficinas e trilhas é livre e gratuita, porém é necessário fazer inscrição antecipada pelo telefone 2475-9843. Cada atividade tem cerca de 90 minutos de duração. É obrigatório o uso de máscara e o distanciamento social.

Agenda especial de férias do Bosque Maia

13/01 – 9h – Oficina: Como Fazer um Minhocário

19/01 – 9h – Oficina: Plantando Ar

19/01 – 10h – Oficina: Cultivo Básico de Orquídeas (Orquidário Municipal – avenida João XXIII, s/nº, Parque Renato Maia)

20/01 – 10h – Trilha: No Bosque não tem Lobo Mau

21/01 – 9h – Trilha das Abelhas

26/01 – 9h – Oficina: Como Fazer um Minhocário

27/01 – 10h – Oficina: Plantando Ar

27/01 – 19h – Trilha Noturna