‘As nossas opiniões nascem a partir da nossa realidade’, afirma psicóloga

A pandemia do novo coronavírus tem despertado muito pânico. Embora seja uma situação delicada, infelizmente não é a primeira vez que a humanidade encara uma pandemia e em outros momentos, vírus e bactérias já abalaram todos os continentes e mudaram hábitos da sociedade.

Segundo Silvana Siqueira, que é psicóloga, mestra em Ciência da Religião e foi a entrevistada pelo jornalista Maurício Siqueira, no HOJE TV desta quinta-feira (13), a história da humanidade está repleta de momentos de descontrole da disseminação de doenças que levaram morte e medo ao dia a dia da população. “A humanidade sempre passou por pandemia. Nós temos na história uma pandemia que faz parte do meu mestrado: a Peste de Justiniano. Ela aconteceu em 542 e com isso nós percebemos que desde o início da nossa história os vírus convivem conosco e as pandemias acontecem”, explicou a psicóloga.

A Peste de Justiniano ocorreu durante o Império Bizantino. A enfermidade surgiu no período inicial da Idade Média e naquele momento, era Justiniano I o imperador bizantino que ficou no poder de 527 a 565. A peste foi transmitida por pulgas de ratos infectados. Os roedores, presentes em navios comerciais, espalharam-se pelo território até chegarem ao exército bizantino, visto que naquele período o imperador Justiniano I estava em ações bélicas no intuito de conquistar territórios da Europa, Ásia e Norte da África.

Silvana afirmou que nossas opiniões nascem a partir da nossa realidade. “Nós vemos a vida pela janela da nossa casa. Eu não passei pela última pandemia que tivemos que foi a Gripe Espanhola, mas sei que ela foi absurdamente devastadora. Com isso, nós já passamos por outras muito mais graves”, disse.

Ou seja, a severidade das pandemias variou na história dependendo da época e do local em que ocorreram e do preparo das sociedades para enfrentá-las. A letalidade da peste negra (também chamada de peste bubônica), no século XIV, e da gripe espanhola, em 1918, é comparável à de grandes guerras. Outros eventos, como a gripe suína, foram brandos, embora tenham feito vítimas.

