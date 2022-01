‘Construir metrô não é como fazer uma rodovia simplesmente’, afirma Silvani Pereira

O convidado do HOJE TV desta sexta-feira (14), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foi o diretor presidente do Metrô de São Paulo, Silvani Pereira. Ele começou agradecendo ao prefeito Guti e ao secretário de transportes, Luigi Lazzuri Neto, pelo apoio da prefeitura e de toda a municipalidade que colaborou para que o projeto pudesse caminhar o mais rápido possível.

“Eu lembro sempre que construir metrô não é como fazer uma rodovia simplesmente, é um investimento em torno de R$ 1 milhão por cada quilômetro. Para ter um detalhamento técnico de solo, temos que investigar para saber como proceder no caso de fazer a perfuração de um túnel, para que possa passar uma linha de metrô e em alguns locais são encontradas as estacas que dão sustentação aos prédios. Então não é só apenas tomar a decisão de fazer uma linha e entre dois ou três anos isso já estar em funcionamento”, explicou o presidente.

O Metrô emitiu ontem a Ordem de Serviço para o Consórcio MNEPIE iniciar a elaboração do Projeto Básico da Linha 19-Celeste, no trecho que vai ligar o Bosque Maia, em Guarulhos, à estação Anhangabaú, no centro de São Paulo. O presidente do Metrô disse que a expectativa é que no próximo ano seja concluído o projeto básico e que estejam prontos para fazer a licitação da obra.

“Lembrando bem que, essa licitação da obra ainda não tem uma definição do Governo do Estado de São Paulo se ela será executada diretamente pelo Metrô de São Paulo ou se poderá ser feita com a participação da iniciativa privada, trazendo recursos financeiros para injetar na obra e a gente conseguir executar”, finalizou.

